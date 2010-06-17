İsrail, Gazze ablukasını hafifletiyor

T24 - İsrail güvenlik kabinesi dün başlayan toplantısında, Gazze'ye kara ablukasını hafifletme kararı aldı. Ablukanın hafifletilmesi kapsamında girişine izin verilecek olan malzemelerle ilgili bir liste yayınlanmazken, deniz ablukasının kaldırılması konusu ise netleşmedi.



İsrail'den yapılan açıklamada, "Gazze'ye sivil amaçlı malzeme girişiyle ilgili sistemin serbestleştirilmesine ve uluslararası denetim altında sivil projelerde kullanılacak malzemenin giriş kapsamının genişletilmesine karar verilmiştir" denildi.



Alınan bu kararla birlikte başta inşaat malzemeleri olmak üzere daha önce yasaklanan bazı maddelerin Birleşmiş Milletler gibi uluslararası örgütler denetiminde Gazze'ye girişine izin verilmesi bekleniyor.



Konuyla ilgili toplantısına dün başlayan güvenlik kabinesi ayrıca, "silah ve savaşta kullanılabilecek malzemelerin girişini engelleyen mevcut güvenlik prosedürlerinin" süreceğine de dikkat çekti.



Açıklamada, deniz ablukasının hafifletilmesine yönelik herhangi bir ifade yer almadı.





Filo baskının ardından geldi



İsrail, 31 Mayıs'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği filo baskının ardından uluslararası alanda ablukayı hafifletmesi yönünde giderek artan bir baskıyla karşı karşıyaydı.



İsrail, Hamas'ın 2007'deki seçimleri kazanmasından bu yana Gazze üzerine sıkı bir abluka uyguluyor. İsrail, Gazze'ye yalnızca temel insani yardımların iletilmesine izin verirken, İslamcı örgüt tarafından askeri amaçlar için kullanılabileceğini öne sürdüğü elektronik ve inşaat malzemelerinin büyük bir bölümünün geçişini engelliyor.



Geçtiğimiz hafta içerisinde Gazze'ye abluka hafifletilmiş ve meyve suyu, salam, tıraş köpüğü, baharat ve kurabiye gibi daha önce yasaklı olan malzemelerin geçişine izin verilmişti.





