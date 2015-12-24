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Dünya

İsrail: Gazze ablukası kaldırılmayacak

"Türkiye topraklarından hiçbir terörist faaliyetin gelmeyeceğinden emin olmak istiyoruz"

24 Aralık 2015 12:41

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Türkiye yakınlaşması kapsamında Gazze ablukasının kaldırılması şartının yerine getirilmeyeceğini açıkladı.

DHA'nın Haaretz'e dayandırdığı habere göre Netanyahu, "Halen uzlaşı yok, basit bir nedenle orada değiliz, bizi ilgilendiren konular var, Hamas gibi… Türkiye topraklarından hiçbir terörist faaliyetin gelmeyeceğinden emin olmak istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin abluka hakkındaki taleplerini kendilerine ilettiğini belirten Netanyahu, "Politikamızı değiştirmeyeceğiz. Gazze'ye tedarikte bulunuyoruz ve yeniden inşasına yardım ediyoruz ancak güvenliğimizden ödün vermeyeceğiz" diye konuştu.

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