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Dünya

İSRAİL, GAZETECİLERİ UYARDI KUDÜS (A.A)

26 Haziran 2011 17:12

-İSRAİL, GAZETECİLERİ UYARDI KUDÜS (A.A) - 26.06.2011 - İsrail, ambargoyu delmek için Gazze'ye gidecek gemilere binecek yabancı gazetecileri, ülkede görev yapmalarına yıllarca izin vermemekle tehdit etti. İsrail hükümetinin basın merkezinden bugün yapılan açıklamada, gelecek hafta yola çıkması beklenen filonun "tehlikeli bir provokasyon" yaptığı ileri sürülerek, bunun "İsrail yasalarının uluslararası alanda ihlali" olduğu belirtildi. Açıklamada, filodaki gemilere binmenin, "katılımcıların İsrail'e girişine 10 yıl izin verilmemesine" ve başka yaptırımlara yol açacağı uyarısında bulunuldu.

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