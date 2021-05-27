İsrail, Fransız büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

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Fransa Dışişleri Bakanı'nın ''iki devletli çözüme ulaşılmaması durumunda İsrail'in bir apartheid devleti haline gelebileceğini'' söylemesinin ardından Fransa Büyükelçisi İsrail Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian'ın sözlerinin ''kabul edilemez olduğunu ve gerçeği çarpıttığını'' söyledi.

Yapılan açıklamada, ''İsrail demokratik ve sırtını yasalara dayayan bir ülkedir. Bu olguya ve İsrail devletinin temellerine meydan okuyan her türlü girişime karşı çıkıyorum'' dedi.

Aşkenazi aynı zamanda Fransa'da Yahudi karşıtı eylemlerin arttığını ve Paris'in bununla mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Le Drian'ın eleştirileri doğrultusunda ''ülkedeki tüm vatandaşların devletin gözünde eşit olduğunu'' söyledi.