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Dünya

İsrail, Fransa'nın Mescid-i Aksa'ya 'uluslararası gözlemci' önerisini reddetti

Benyamin Netanyahu: İsrail, Mescid-i Aksa'daki sorun değil, çözümdür

18 Ekim 2015 23:50

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Fransa'nın, ‘Mescid-i Aksa'ya uluslararası gözlemcilerin gönderilmesi’ yönündeki önerisini kabul etmeyeceklerini söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Netanyahu, haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'ndaki taslak önerisini kabul edemeyiz. Bu taslakta Filistinlilerin kışkırtması ve terörizm zikredilmiyor. Aynı zamanda Mescid-i Aksa'nın uluslararasılaştırılması çağrısında bulunuluyor" dedi.

"İsrail, Mescid-i Aksa'daki sorun değil, çözümdür" ifadesini kullanan Netanyahu, şunları kaydetti:

"Ortadoğu'nun dört bir yanında Müslüman militanların birbirlerinin camilerini nasıl havaya uçurduklarını görüyoruz. Bunu Nablus'taki Yahudilerin kutsal yeri Hz. Yusuf kabrinde de gördük. Aksa'daki kutsal mekanların koruyucusu, kefili İsrail'den başkası olamaz. Aksa'daki mevcut hukuki durumun ihlal edilmesi bizim bunu değiştirmemizden dolayı değil. Biz bir şeyi değiştirmedik. Son 15 yıldır ibadet etme düzeni ve ziyaretçilerin hakları değişmedi. Değişen tek şey, İsrail'deki İslami Hareket Hamas tarafından finanse edilen İslamcı kabadayılardır. Bunlar camiye girerek patlayıcı yerleştirmeyi deniyor, Aksa'daki Yahudi ve Hıristiyan ziyaretçilere saldırıyorlar. Aksa'nın hukuki yapısında değişen tek şey bu."

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre, cuma günü New York'ta BM tarafından, Mescid-i Aksa'ya uluslararası gözlemcilerin gönderilmesi için öneri sunmuştu. İsrail'in BM Büyükelçisi Danny Danon da Fransa'nın önerisine karşı olduklarını belirterek, İsrail'in, ‘Aksa'ya yönelik herhangi bir uluslararası müdahaleyi ya da gözlemi’ kabul etmeyeceğini kaydetmişti.

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