İsrail: Fransa Konsolosluğu çalışanı 'Filistinlilere silah kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltında

İsrail'in Kudüs kentinde Fransa Başkonsolosluğu'nda çalışan bir görevli, Gazze Şeridi'nden Batı Şeria'ya silah kaçırmakla suçlanıyor.

Fransız vatandaşı 23 yaşındaki Romain Franck bugün Kudüs'te yargıç karşısına çıkacak.

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet, Franck'ın Şubat ayında Erez sınırında yakalandığını açıkladı.

Açıklamada Franck'ın yakalanan dokuz şüpheliden biri olduğu ve maddi kazanç için kaçakçılık yaptığı söylendi.

Şüphelinin konsolosluktaki görevlerinden birinin şoförlük olduğu ve Gazze'ye düzenli olarak gittiği de belirtildi.

Şin Bet şüpheliyi Gazze'den Batı Şeria'ya 5 ayrı yolculukta en az 70 tabanca ve iki piyade tüfeği sokmakla suçluyor.

İsrail İç İstihbarat Servisi Franck'ın silahları Gazze'deki Fransız Kültür Merkezi'nde çalışan Filistinli bir kişiden alarak Batı Şeria'da üçüncü bir kişiye transfer ettiğini açıkladı.

Şin Bet açıklamasında ayrıca "Bu İsrail'deki yabancı temsilcilere sağlanan özel hakların ve dokunulmazlığın kötüye kullanıldığı en ciddi olay" ifadelerini kullandı.

Tel Aviv'deki Fransa Büyükelçiliği'nden AFP'ye yapılan açıklamada, "Bu davayı çok ciddiye alıyoruz ve İsrailli yetkililerle yakın temas halindeyiz" denildi.

İsrail, Fransız görevlinin denetimden kaçmak için konsolosluk aracını kullandığını söylüyor.

İsrail ve Mısır silah kaçakçılığını engellemek ve militan saldırılarını önlemek için Gazze'ye abluka uyguluyor.