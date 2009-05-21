İsrail, Filistinlileri "haritadan sildi"

İsrail Turizm Bakanlığı, reklam afişlerinde Filistin topraklarını İsrail'e ait gösterdi.



El Arabiya'nın haberine göre, bakanlığın, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bazı metro istasyonlarına asılan ilanlarında, işgal altındaki tüm Filistin toprakları İsrail sınırı içinde gösterildi.



Turistleri ülkeye çekmek için hazırlanan posterin bir hafta önce asıldığı, bazı metro müşterilerinin, merkezi Londra'da bulunan Filistin Dayanışma Kampanyası (PSC) adlı örgüte başvurarak, "kasıtlı olarak yanlış bilgi verme" gerekçesiyle afişlerin indirilmesini talep ettiği belirtildi.



PSC yetkilisi Marcel Kurt, El Arabiya'ya yaptığı açıklamada, "İsrail'in Filistin'i haritadan silmeye ve 60 yıldan uzun süredir devam eden insan hakları ihlallerine rağmen kendisini turistik bir merkez olarak lanse etmeye çalıştığını" söyledi.



Kurt, "Filistin'in var olduğunu herkesin bilmesi için çalışıyoruz"dedi.



Meselenin Reklam Standartları Kurumuna (ASA) da iletildiği kaydedildi.



Bir ASA yetkilisi, bu konuyla ilgili olarak 264 şikayet aldıkları, soruşturma başlatacaklarını söyledi.

