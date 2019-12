İsrail: Filistinliler ile barış çıkmaz sokakta

İsrail'de bir hafta önce görevine başlayan Likud lideri Binyamin Netanyahu başkanlığındaki yeni hükümetin Dışişleri Bakanı ve İsrail Evimiz partisinin lideri olan Avigdor Lieberman, "Annapolis barış sürecinin terk edildiği" açıklamasından sonra, şimdi de "Filistinliler ile barışın çıkmaz sokağa girdiğini" öne sürdü.

Lieberman, partisinin Meclis (Knesset) grup toplantısında yaptığı konuşmada, Annapolis taraftarlarına suçlamalar getirerek "Diaspora türü bir hükümet olmak istiyorlar...Böyle bir memleket bizim ulusal çıkarlarımız ve şerefimize aykırıdır" dedi.

Lieberman, "Dünyada herkes beni dikkatle dinliyor. İnadına benim fikirlerimle ilgileniyor. Ama problemleri bizim solcularımız yaratıyor" iddiasında da bulundu.

Dışişleri Bakanı Lieberman, grup toplantısında, "Biz Olmert hükümetinden, Annapolis'ten sonra Filistinliler ile barış sürecine girdiği için istifa ettik. Ehud Olmert hükümeti, (Filistin Yönetimi Devlet Başkanı Mahmud) Abbas'a çok büyük tavizler verdi. Biz, (Ariel) Şaron'un (2005 yılındaki) Gazze'den geri çekilmesine de razı değildik. Tüm bu hükümetlerin yaptıkları, arzu ettikleri sonuçların tersini getirdi. Terör bitmedi, Gazze'de Hamas yönetimi ele geçirdi. Katar ve Moritanya, diplomatik ilişkilerini kesti" diye konuştu.

Avigdor Lieberman, konuşmasında Filistinliler'le barışın da çıkmazda olduğunu belirterek, "Biz 16 senedir çıkmaz sokaktayız. Şimdi yeni fikirlere ve düşünce tarzlarına ihtiyaç var" ifadesini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı, herkesin hazır olması gerektiğini vurgulayıp, barış süreci ile ilgili yeni politikaların önümüzdeki bir iki ay içerisinde açıklanacağını söyledi.

Lieberman, "Ama lütfen kimse elinde kronometre ile durmasın. Biz, politikaları kendi hayat görüşümüz ve seçmenimizin isteği doğrultusunda belirleyeceğiz" görüşlerini dile getirdi.

Avigdor Lieberman, bu kez açıkça Annapolis sürecine karşı olduğunu söylemekten çekinse de "Ben Yol Haritası'ndan da memnun olduğumu söyleyemem. O zaman buna karşı da oy vermiştim. Elimizdekilerden feragat etmenin manasını anlayamıyorum" şeklinde konuştu.

Lieberman, kendisine yönelik polis soruşturmasıyla ilgili olarak da "Size ciddiyetle söylüyorum. Her dakikasından büyük zevk aldım. (Polisler) İşlerini iyi yapıyorlar. Her şeyi sorsunlar, cevaplamaya hazırım. Ne kadar saat istiyorlarsa, sorgulasınlar, ama bu işi bir an önce bitirelim" açıklamasında bulundu.

İsrailli bakan Lieberman, polis sorgulamasının sonucunu kastederek, 19. meclis döneminin bitimine daha 4.5 yıl var. İsrail Evimiz, bu koalisyonun en büyük ortağı olarak kalacak ve ben de 4.5 yıl Dışişleri Bakanı olacağım... Kimin aklında tersi düşünceler varsa, bunları çıkarıp atsın" dedi.

Avigdor Lieberman, bir hafta önce Dışişleri Bakanlığı devir teslim töreninde, Annapolis barış sürecinin hükümet tarafından onaylanmadığı gerekçesiyle Annapolis sürecini terk ettiklerini, bundan sonra "Yol Haritası"nı dikkate alacaklarını belirtmişti.

Yeni Dışişleri Bakanı Lieberman'ın bu açıklaması İsrail içinde olduğu kadar, ABD'den ve Avrupa ülkelerinden de tepki görmüştü.