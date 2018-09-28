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Dünya

İsrail, Filistinli göstericilere ateş açtı: 3 ölü, 47 yaralı

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor

28 Eylül 2018 22:27

İsrail askerlerinin Gazze sınırında düzenlenen 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde açtığı ateş sonucu 1'i çocuk 3 Filistinli hayatını kaybederken 2'si ağır 47 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında farklı noktalarda düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin, Filistinli genç İyad Halil eş-Şair (18) ve 14 yaşındaki çocuk Muhammed Nayif el-Havm ile henüz kimliği tespit edilemeyen bir genci gerçek mermiyle öldürdüğünü, 2'si ağır 47 kişiyi yaraladığını belirtti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

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