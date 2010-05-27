İsrail Filistin'le görüşmelere başlayacak

T24- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Filistinlilerle doğrudan görüşmelere başlamak için hareket etmenin zamanının geldiğini" söyledi.



Ülkesinin OECD'ye tam üyeliğine kabulüyle ilgili törene katılmak için Paris'e gelen Netanyahu, yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğu kadar çabuk bir şekilde Filistinlilerle doğrudan görüşmelere başlamak için hareket etmek istiyoruz. Çünkü bu, barışçıl bir şekilde çözülmesi için sadece Filistinlilerle birlikte oturup çözeceğimiz bir sorun" ifadesini kullandı.



Netanyahu, ABD'ye gelecek hafta yapacağı ziyaret çerçevesinde perşembe günü Başkan Barack Obama ile bu konuyu görüşeceğini söyledi.



Netanyahu, "Doğrudan görüşmelere başlanması için geniş bir uzlaşı olduğunu düşünüyorum" dedi.