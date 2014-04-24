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İsrail, Filistin'le barış görüşmelerini askıya aldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Hamas ile birlik hükümeti kurma kararından bir gün sonra İsrail hükümeti Filistin ile arış görüşmelerini askıya aldı

24 Nisan 2014 22:22

İsrail basınında çıkan haberlere göre İsrail güvenlik kabinesi, Hamas ile El Fetih arasında varılan birlik anlaşmasına karşılık olarak Filistinlilerle barış görüşmelerini askıya aldı.

Başbakan Benyamin Netanyahu, basında çıkan haberler sorulunca yanıt vermekten kaçındı.

Söz konusu bu haberler, İsrail tarafında altı saat süren güvenlik forumunun ardından geldi. Haberlerde ayrıca İsrail'in Filistin Yönetimi'ne ekonomik yaptırım uygulayacağı da iddia edildi. 

İsrail'in bu kararı, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin öncülüğünde dokuz aydır devam eden barış girişimlerinin sonu anlamına geliyor. Müzakere sürecinin önümüzdeki salı günü sona ermesi planlanmıştı ancak taraflar bu süreci uzatmak konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyordu.

İsrail, yedi yıllık anlaşmazlıktan sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın rakibi konumundaki Hamas ile birlik hükümeti kurma kararına öfkeli. Nitekim İsrail, Hamas'ı terörist bir grup olarak görüyor.

Son dönemde birkaç ufak sürtüşme dışında Ortadoğu'dan İsrail-Filistin hattında iplerin gerildiğine dair haberler pek gelmiyordu. Aksine, Filistin'de Hamas ve El Fetih'in uzlaşması gibi olumlu gelişmeler dünya kamuoyunun gündeminde yer alıyordu. Ancak bu son gelen haber, gerçek bir misilleme etkisi yarattı.

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