İsrail, Filistin'e misilleme yapmakta gecikmedi

T24

HAMAS ÜSTLENDİ



İSRAİL'DEN YENİ SAVUNMA KALKANI



Saldırı, Gazze'den İsrail'e düzenlenen ve bir okul otobüsünün vurulması sonucu 2 kişinin yaralanmasına yol açan roket saldırısının ardından geldi. İsrail savaş uçakları Gazze kentinin güneyindeki bir noktayı da vurdu, saldırıda yaralanan olmadı.İsrail'de bir otobüse yönelik saldırı, Hamas'ın silahlı kanadı tarafından üstlenildi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, yaptığı yazılı açıklamayla, okul otobüsüne saldırıyı üstlendi.Öte yandan İsrail, Filistin topraklarından fırlatılan roketlere karşı kurduğu ve "Demir Kubbe" adı verilen yeni savunma kalkanını, bugün düzenlenen roket saldırılarında denedi. İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, kalkanın başarılı olduğunu belirtti, fırlatılan bir roketin, kalkanın savunma sistemi tarafından ateşlenen roketle vurulduğunu kaydetti.Demir Kubbe sistemine bağlı roket bataryaları bir kaç hafta önce yerleştirilmeye başlanmıştı. Sistemin teknolojisinin henüz çok yeni olduğunu belirten yetkililer, tüm İsrail kentlerinin henüz korunmadığını kaydetti.