İsrail, Filistin televizyonunu bastı!

İsrail güvenlik güçleri, Batı Şeria’nın Ramallah kentinde bulunan Filistin televizyonu Palestine Today’e baskın düzenledi. İsrail iç istihbarat birimi Şin Bet’in açıklamasında polisin, kanalın yöneticisini Faruk Aliat, ‘şiddete teşvikten ettiği’ gerekçesiyle gözaltına aldığı belirtildi.

Radikal'de yer alan habere göre, gece yarısı düzenlenen operasyonun gerekçesi olarak kanalın 'İslami Cihat adına yayın yapması' gösterildi. Açıklamada, 'Kanal, Batı Şeria nüfusunu kışkırtmak için İslami Cihat’a hizmet ediyordu, İsrail ve vatandaşlarına karşı terör saldırısı çağrısı yapıyordu' denildi.

Gözaltına alınanlar arasında Muhammed Emir adlı kameraman ve Şabib Şabib adlı teknisyen de bulunuyor. Ordu sözcüsü, kanaldaki ekipmana ele konulduğunu duyurdu.

Öte yandan, İslami Cihat’tan yapılan açıklamada, “İsrail’in, direniş medyasına saldırısı” kınandı ve operasyon, “işgalin baskısının yeni bir bölümü” olduğu ifade edildi.