İsrail-Filistin görüşmeleri haftaya başlayabilir

Ortadoğu barış müzakerelerini askıya alan tarafların gelecek hafta salı günü yeniden masaya oturabilecekleri açıklandı. Açıklamayı yapan İsrail Enerji Bakanı Silvan Şalom, tarafların olası görüşme için Washington'da bir araya geleceklerini ifade etti.

Bakan Şalom, Batı Şeria'da yaptığı açıklamada, "Görüşmelerin gelecek salı günü başlamasını umuyoruz ancak bu yüzde yüz netlik kazanmadı" şeklinde konuştu. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin Lideri Mahmud Abbas henüz konu hakkında bir yorum yapmadı.

Taraflar, geçtiğimiz hafta ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin arabuluculuğunda görüşmelere yeniden başlanacağı konusunda uzlaşma sağlamışlardı. Uzlaşmanın sağlanması için altı kez Ortadoğu ziyareti gerçekleştiren Kerry'nin planına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin yönetiminin öne sürdüğü şartlardan biri olan Filistin Devleti'nin, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı öncesindeki sınırlarının kabul edilmesi şartı, güvenlik gerekçesiyle İsrail yönetimi tarafından kabul edilmiyor.



Deutsche Welle Türkçe