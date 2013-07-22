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Dünya

İsrail-Filistin görüşmeleri başlamadan bitti mi?

Filistinli müzakereci Yaser Abed Rabbo'nun da görüşme yapılacağına dair kesin bir taahhüt verilmediğini ve Kerry'le görüşmelerin hala devam ettiğini söylediği kaydediliyor

22 Temmuz 2013 12:48

Guardian, Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry'nin arabuluculuğuyla başlatılması planlanan İsrail-Filistin barış görüşmelerinin, daha başlamadan çıkmaza girdiğini yazıyor.

Gazete, yeni görüşme hamlesinin dedikodular, yalanlamalar, eleştiriler ve kafa karışıklıkları arasında kaldığını belirtiyor ve bu durumun hem taraflar, hem de arabulucu Kerry'nin yüzleşeceği diplomatik ve siyasi bataklığın bir göstergesi olduğunu belirtiyor.

Guardian’ın dikkat çektiği ilk nokta, eski İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liberman'ın Facebook sayfasında yazdıkları. Lieberman, "İsrail-Filistin sorununda en azından önümüzdeki yıllardan çözüm görünmüyor, şu an yapılması mümkün ve önemli olan sorunun yönetimi" diyor.

Ekonomi Bakanı Naftali Bennett de, görüşmlere rağmen Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Yahudi yerleşimi inşaatlarının süreceğini belirtiyor.

Gazete, Başbakan Benyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümetindeki bu iki önemli ortağın çıkışlarının, hükümet içinde görüşmelere karşı duruşu gösterdiğini söylüyor.


'Kesin görüşme taahhüdü yok'


Bu arada, Filistinli müzakereci Yaser Abed Rabbo'nun da görüşme yapılacağına dair kesin bir taahhüt verilmediğini ve Kerry'le görüşmelerin hala devam ettiğini söylediği kaydediliyor.

Guardian Filistinli bir kaynağın da, Kerry'nin toprak müzakerelerinin 1967 savaşı öncesindeki sınırları temel alacağı yönünde güvence veren bir mektup yazdığını, ancak mektubun Filistinlilere ulaşıp ulaşmadığının belirsiz olduğu bilgisini verdiğini söylüyor.

Söz konusu kaynak, 'İyi belirlenmiş ilkeler ve takvim olursa ki bizce bu yıl sonuna dek demektir, görüşmelere gireriz' diyor.

Gazete ayrıca Netanyahu'nun yapılabilecek herhangi bir anlaşmanın İsrail halkının oyuna sunulacağını söylediğini aktarıyor.

 

BBCTürkçe

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