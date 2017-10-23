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Dünya

İsrail: Facebook paylaşımı yanlış tercüme edilince, güvenlik alarmı verildi

Paylaşımın olay sonrası silindiği de açıklandı

23 Ekim 2017 08:25

İsrail polisinin geçtiğimiz hafta Filistinli bir adamı, Facebook paylaşımının hatalı tercüme edilmesi sonucu gözaltına aldığı bildirildi.

Sosyal medya hesabından Arapça "günaydın" yazan kişinin, bu paylaşımının İbranice'ye, "saldır onlara" ifadesiyle tercüme edildiği belirtiliyor.

İsmi açıklanmayan adam, söz konusu paylaşımında, kendisini bir buldozerin yanında gösteren bir fotoğraf da kullandı.

Ülke medyasına konuşan polis yetkilileri, olayı doğrulayarak, inşaat çalışanı olan adamın hata farkedildikten sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

İsrail'de yayımlanan The Times gazetesi, günlük Arapça'da yer alan "herkese günaydın" ifadesi ile "onlara zarar verin" ifadesi arasında yalnızca bir harf farkının bulunduğunu aktardı.

Arapça bilmeyen polis memurlarının, Facebook'un otomatik çeviri hizmeti ile söz konusu paylaşımı çevirdiği de bildirildi.

Paylaşımın olay sonrası silindiği de açıklandı.

Rusya 'Mordor' olarak çevirilmişti

2016 yılında da Google'ın çeviri hizmeti Google Translate, "Rusya Federasyonu"nu "Mordor" olarak çevirmişti.

"Yüzüklerin Efendisi" serisinde serisindeki halklardan biri olan Elf'lerin lisanında Mordor, "karanlık ülke" anlamına geliyor.

Google bu çeviri hatasına algoritmadaki bir bozukluğun sebep olduğunu ve hatanın düzeltildiğini açıklamıştı.

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