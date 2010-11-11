-İSRAİL, ESAD'I BARIŞIN ÖNÜNDEKİ ENGEL OLARAK GÖRÜYOR KUDÜS (A.A) - 11.11.2010 - İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad iktidarda olduğu sürece, Şam ile bir barış anlaşmasına varmanın mümkün olmadığını söyledi. İsrail'in 1967'deki savaşta Suriye'den ele geçirdiği Golan Tepeleri'ni ziyaretinde konuşan Lieberman, "sadece hastalık hastası bir siyasinin, Suriye'nin bir barış ortağı olduğunu söyleyebileceğini" ileri sürdü. Suriye'yi "dünya terörünün merkezi" olmakla da suçlayan Lieberman, Gazze Şeridi'ni yöneten ve İran tarafından desteklenen Hamas ile diğer cihat gruplarının karargahlarının Suriye'nin başkenti Şam'da olduğunu kaydetti. Lieberman, Golan Tepeleri'nin "her zaman İsrail'in bir parçası olduğunu" da iddia etti.