İsrail, Esad yönetimine ait insansız hava aracı düşürdü

Tel Aviv, 11 Kasım, (DHA)- Esad yönetimine ait bir istihbarat toplama amaçlı havalanan insansız hava aracı (İHA), Suriye ile Golan sınırında bulunan askerden arındırılmış bölgeye girdikten sonra İsrail tarafından düşürüldü.

İsrail ordusu, İsrail\'in Patriot füze savunma sistemi Suriye sınırındaki bir insansız hava aracı düşürdüğünü açıkladı. İsrail yayın organı Haartez’deki habere göre düşürülen insansız hava aracının Esad yönetimine ait olduğu ve sınırın Quneitra bölgesinde bir istihbarat toplama görevi yürtüttüğü bildirildi. İsrail ordusu, uçağın Rus ordusuna ait olup olmadığını doğrulamak için sınır üzerinden Ruslarla bağlantıya geçti. İHA’nın Rusya’ya ait olmadığı bilgisi gelince, dron İsrail ordusu tarafından düşürüldü.