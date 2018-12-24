İsrail erken seçime gidiyor

Benyamin Netanyahu’nun başbakanlığındaki koalisyon hükümetinde partiler 9 Nisan’da erken seçim ilan etti. Seçim kararı, Ultra Ortodoks Yahudilere zorunlu askerlik ve Gazze konularında anlaşmazlık üzerine geldi.
Koalisyon hükümetindeki partiler arasındaki toplantıda varılan kararı Netanyahu’nun sözcüsü Twitter’dan duyurdu. Açıklamada, “İsrail 9 Nisan’da erken seçime gidiyor” denildi.
Sözcü, “Koalisyonun liderleri, parlamentoyu feshetme ve nisan ayının başında yeni seçim düzenleme konusunda fikir birliğine vardı” dedi.
Normalde genel seçimin Kasım 2019’da yapılması gerekiyordu.
Likud lideri Netanyahu, başbakanlıkta 4. dönemini sürüyor. Netanyahu’nun koalisyon hükümeti 120 vekilli parlementoda 61 vekile kalmıştı.