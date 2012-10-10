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Dünya

İsrail erken seçim kararı aldı

Netanyahu bir süredir, 32. hükümeti oluşturan koalisyonun diğer ortaklarıyla 2013 bütçesini Knesset'ten geçirme pazarlığı yapıyordu

10 Ekim 2012 01:15

Ortadoğu ülkesi İsrail erken seçime gidiyor. Başbakan Binyamin Netanyahu bu akşam televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, başında bulunduğu koalisyon hükümetinin, bütçe konusunda bir süredir yaşadığı iç ihtilafta anlaşmaya varılamadığını açıkladı.

Netanyahu, "Bu nedenle, İsrail'in menfaatini düşünerek en kısa zamanda seçimlerin yapılmasına karar verdim" dedi.
 
Tel Aviv siyasetini yakından takip edenler, bu açıklamanın ardından, İsrail parlamentosu Knesset'in yeni sandalye dağılımını belirleyecek genel seçimlerin ocak ya da şubat ayına yetiştirilebileceğini ifade etti.
 
Netanyahu bir süredir, 32. hükümeti oluşturan koalisyonun diğer ortaklarıyla 2013 bütçesini Knesset'ten geçirme pazarlığı yapıyordu.
 
Son iki hükümet döneminde İsrail'in başbakanlığını yürüten Netanyahu, geçtiğimiz aylarda yapılan tüm anketlerde rakiplerinin açık ara önünde çıkmıştı.
 

 

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