İsrail, Erdoğan'a 'Kaddafi Ödülü'nü hatırlattı

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Başbakan Erdoğan, geçtiğmiz yılın kasım ayında Avrupa Birliği Afrika Ülkeleri Zirvesi için Libya’ya gitmiş, kendisine, Kaddafi İnsan Hakları Ödülü de verilmişti.Başbakan Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Obama ve Yunanistan Başbakanı Papanderu ile görüşmesinde, İsrail'in Mısır'la ilgili sürece dahil olmamasının önemini aktardığını söylemişti.Erdoğan'ın, "Papandreu'ya 'burada size görev düşüyor' dedim. İsrail bu sürece katılmamalı ve müdahil olmamalıdır. Sayın Obama'ya da söyledim. İsrail'in karışması süreci olumsuz etkiler' sözlerine İsrail'den yanıt geldi."Önemli olan Mısır'ın ne düşündüğüğüdür" denilen İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Mısırlılar kendi ülkelerinde olan biteni, Kaddafi'den insan hakları ödüllü Erdoğan'dan daha iyi bildiklerine kuşku yoktur" ifadeleri kullanıldı.İsrail radyosu, konuyla ilgili verdiği haberde, Başbakan Erdoğan'ın İsrail'i uyarıp, Mısır'ın iç işlerine karışmamasını istediğini belirtti.Radyonun haberinde, Erdoğan'ın ABD Başkanı Barack Obama ve Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ile görüşüp, her ikisini de İsrail'in Mısır'ın içişlerine karışmasını önlemeye çağırdığı ifade edildi.Habere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı da, buna karşı "Kahire'deki resmi yetkililerin, özellikle Türkiye'ye çağrıda bulunarak, Mısır'ın içişlerine karışmamasını talep ettiklerini" kaydetti.Haberde, İsrail Dışişleri, "İsrail için önemli olan Mısır'ın bu konuda ne düşündüğü olup, Mısırlılar'ın kendi ülkelerinde olan biteni, Kaddafi'den insan hakları ödüllü Erdoğan'dan daha iyi bildiklerine kuşku yoktur" ifadelerini kullandı.