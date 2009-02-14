İsrail: En büyük katliamı Türkler yaptı

Erdoğan'dan Peres'e: Siz insan öldürmeyi iyi bilirsiniz

'Erdoğan aynaya baksın'



'Kıbrıs'ı işgal ettiler'

Türkiye ile İsrail'in siyasi liderleri arasında Davos ve sonrasında yaşanan söz düellosuna, İsrail ordusu da katıldı. İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı Avi Mizrahi, İsrailli siyasilerin Türkiye'ye karşı takındığı tonu epeyce aşarak, Başbakan Tayyip Erdoğan'a zehir zemberek suçlamalar yöneltti.Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı, Türkiye'ye ağır sözler sarf etmek üzere özellikle de uluslararası bir toplantıyı tercih etti.Başta ABD, Almanya, İsveç ve Brezilya'dan üst düzey askeri temsilciler olmak üzere çeşitli ülkelerden askerlerin katıldığı “Askeri Psikoloji" konulu uluslararası toplantıda uzun bir konuşma yapan Tuğgeneral Avi Mizrahi, Başbakan Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Perez'e yönelttiği “Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz" şeklindeki sözünü hatırlatarak, “Erdoğan aynaya baksın" dedi.General Mizrahi, İsrail'i suçlayan Türkiye'nin uzun yıllar önce Ermenilere dünyanın en büyük katliamlarından birini yaptığını öne sürerek, aynı politikanın bugün de Kürtler üzerinde sürdürüldüğünü iddia etti.İsrail Kara Kuvvetleri Komutanı, İsrail'i Filistin topraklarını işgal etmekle suçlayan Başbakan Erdoğan'ın ülkesinin Kıbrıs'ın kuzeyinin on yıllardır işgal ettiğini iddia etti.Bu konuşma için uluslararası temsilcilerin bulunduğu bir ortamın özellikle seçildiğini yazan Haaretz'in haberine göre General Mizrahi, Başbakan Erdoğan'ın İsrail'in BM'den çıkarılması yolundaki çağrısını hatırlatarak, “Böyle bir durumda Türkiye de İsrail'in yanına eklenmelidir" dedi.Daha önce ABD'nin Kosova, Bosna, Irak ve Afganistan'daki şehir operasyonlarına gözlemci olarak katılan General Mizrahi'nin, Gazze operasyonunun psikolojik harekat planlamasını bizzat yaptığı belirtiliyor.Şehir ayaklanmalarının bastırılmasında uzman olarak tanınan Avi Mizrahi, geçtiğimiz aylarda da Hindistan'a Müslüman ayaklanmalarının bastırılması konusunda danışmanlık teklifinde bulunmuştu.Buna göre Hindistan'a gönderilecek iyi eğitim almış İsrail komandoları, Hindistan askerlerine terörle mücadele, şehir savaşı ve gerilla savaşı konularında eğitim verecek. (CNNTÜRK)