İsrail emniyeti: 9 Yahudi terör zanlısı gözaltına alındı

İsrail emniyeti, dokuz Yahudi "terör zanlısı"nın gözaltına alındığını açıkladı. Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı bölgede düzenlenen operasyonlarda bir dizi eve baskın yapıldığı belirtildi.

Sabaha karşı düzenlenen operasyonlar arasında Adei Ad Yahudi yerleşim bölgesi de bulunuyor.

Adei Ad, geçen hafta kundaklama olayının yaşandığı ve bir baba ile bebeğinin öldürüldüğü Filistin kasabası Duma'dan birkaç kilometre uzaklıkta.

Duma kasabasındaki saldırı sonrasında saldırganların İbranice 'intikam' sloganları attığı ve ev yakınlarındaki duvarlara da yine aynı ifadelerin yazıldığı bildirilmişti.

Duma kasabasındaki kundaklama olayının radikal Yahudiler tarafından gerçekleştirildiği sanılıyor.

Times of Israel haber sitesi, yetkililerin gözaltına alınan kişilerin kimliklerine dair açıklama yapmadığını aktardı.

Netanyahu: Terör eylemi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Duma kasabasındaki saldırı için "terör eylemi" ifadesini kullanmış ve kundakçıların yakalanacağı sözünü vermişti.

Filistinli yetkililerse, saldırıdan 'İsrail'in sorumlu olduğunu' belirtiyor.

Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Koordinatörü Nickolay Mladenov, saldırganların derhal yargı karşısına çıkarılması çağrısında bulundu. Mladenov, açıklamasında "Tüm taraflardan siyasi, dini ve toplum liderleri birlikte çalışmalı ve köktencilerin durumu tırmandırmalarına izin vermemeli, siyasi gündemin kontrolünü eline almalıdır" ifadelerini kullandı.