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Dünya

İsrail eleştirisi istifa ettirdi

Beyaz Saray'ın en kıdemli muhabiri Helen Thomas, İsrail'e yönelik sözlerinden dolayı uğradığı ağır eleştirilerin ardından emekliye ayrıldı.

08 Haziran 2010 03:00

T24- Beyaz Saray'ın en kıdemli muhabiri Helen Thomas, İsrail'e yönelik sözlerinden dolayı uğradığı ağır eleştirilerin ardından emekliye ayrıldı.


ABD'deki en büyük medya gruplarından Hearst'te köşe yazarlığı yapan ve Beyaz Saray'ı, ABD'nin eski başkanlarından John F. Kennedy döneminden bu yana izleyen Thomas'ın, bir internet sitesinde yayımlanan 27 Mayıs tarihli bir röportajında, "İsraillilerin Filistin'den çıkıp gitmesi, Almanya, Polonya ya da ABD'ye, nereden geldilerse oraya geri dönmeleri gerektiği" yönündeki sözleri, Beyaz Saray'dan dahil olmak üzere pek çok çevreden büyük tepki topladı.


Hearst'tan yapılan açıklamada, "Helen Thomas'ın emekliye ayrıldığı, Thomas'ın bu kararının, İsrail ve Filistinlilerle ilgili tartışmalı sözlerinin video görüntülerinin internette yayılmasının ardından geldiği" ifade edildi.


Thomas'ın, konuyla ilgili özür dilemesine karşın, Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, Hearst'ın açıklamasının kısa süre öncesinde yaptığı açıklamada, duayen gazetecinin ifadesini "saldırganca ve kınanması gereken sözler" olarak nitelemiş, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği de bu sözlerin "savunulamaz" olduğu açıklamasında bulunmuştu.


Beyaz Saray'da dünkü günlük basın toplantısına katılmayan 89 yaşındaki Thomas'ın, brifing odasının en ön sırasında kendisine ayrılan, yıllardır oturduğu koltuk boş kaldı.


Lübnanlı göçmen bir ailenin kızı olan Thomas, 1943 yılında United Press International (UPI) haber ajansına katılmış ve 1960 yılında Beyaz Saray'ı izlemeye başlamıştı. UPI tarafından 1974 yılında Beyaz Saray büro şefi olarak atanan Thomas, bir haber ajansında bu görevi üstlenen ilk kadın gazeteci olmuştu. Thomas, 2000 yılından bu yana da Hearst grubunda yazıyordu.


Medyada görev yaptığı süre içinde 10 Amerikan başkanını takip eden Thomas, Başkanları, sorduğu zor sorularla "terletmesiyle" tanınıyordu.

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