İsrail El Cezire'nin yayınlarını kesecek

İsrail İletişim Bakanlığı pazar günü, Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire'nin ülke içindeki yayınının durdurulacağını açıkladı. Açıklamayı yapan İletişim Bakanı Eyüp Kara, kanalın yayınlarıyla halkı "şiddete yönelik kışkırttığını" öne sürdü.

Bakan Kara, kanalda görevli gazetecilerin akreditasyonlarının çekileceğini, kanalın kablolu yayından ve uydudan çıkarılacağını belirtti. İletişim Bakanı gazetecilere yaptığı açıklamada, "El Cezire televizyonunun Sünni IŞİD, Şii İran, Şii Lübnan Hizbullahı'nın ve radikal Hamas örgütü için bir araç konumunda olduğunu" söyledi.

Bakan ayrıca, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da, El Cezire televizyonunun "terörizm ve dini aşırılık çağrısı" yaptığı sonucuna vardıklarını da sözlerine ekledi. El Cezire televizyonunun İsrail'deki yayınının kesilmesi kısa sürede gerçekleşmesi mümkün görünmüyor. Hükümet çevrelerinden yapılan açıklamaya göre, bu doğrultuda atılacak adımların çoğu için hukuki adımlar da gerekiyor.

El Cezire: Profesyonel yayın yapıyoruz

Adını vermek istemeyen üst düzey bir televizyonun yetkilisi AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail'in televizyonu kapatma kararı almasını, "Ortadoğu'daki tek demokrasi olduğunu belirten bir ülkenin almış olduğu tehlikeli bir önlem" olarak değerlendirdi. Doha'daki yetkili, El Cezire televizyonunun profesyonel yayınlar yaptığını belirterek, çatışma halindeki farklı taraflara söz hakkı verildiğini belirtti.

El Cezire kanalının İsrail'deki yayınlarının durdurulmasına ilişkin bir açıklama da daha önce başbakan Benyamin Netanyahu'dan gelmişti. Netanyahu, 14 Temmuz'da Mescid- Aksa krizindeki haberleri nedeniyle Facebook hesabı üzerinden, "El Cezire kanalı Mescid-i Aksa haberleriyle şiddeti kışkırtıyor" paylaşımında bulunmuştu. El Cezire ise açıklamayı kınayan bir bildiri yayınlamıştı.

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DW/Reuters/AFP, GA/BÖ