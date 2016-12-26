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İsrail Eğitim Bakanı'ndan BMGK kararına karşılık, yeni topraklar alma çağrısı

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurmasını talep eden tasarı BMGK'da kabul edilmişti

26 Aralık 2016 15:08

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Oslo Anlaşması'na göre Filistin'e verilen Batı Şeria'da 'C' statüsündeki bölgelerin İsrail'e bırakılması çağrısı yaptı.

Yahudi Evi Partisi'nin de lideri olan Bennett, İsrail Radyosu'nda yayınlanan açıklamasında, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Yahudi yerleşim birimleri inşaatının durdurulması yönünde alınan karara karşılık Batı Şeria'da C statüsündeki bölgelerin İsrail'e verilmesini istedi. 

 

"İki seçenek var; ya boyun eğeceğiz, ya teslim olacağız"

 

Bennett, "Önümüzde iki seçenek var: ya boyun eğeceğiz ya da egemen olacağız. Geçen 25 yıl taviz ve boyun eğme yılları oldu, şimdi egemen olma zamanı geldi" ifadelerini kullandı. Bennett, "BMGK'nın kararına verilecek en iyi cevap, Maale Adumim'in İsrail topraklarına katılması olacaktır" dedi.
Maale Adumim 1975'te kurulmuş ve 1991'de genişletilmiş olup etrafındaki diğer Yahudi yerleşim birimleriyle birlikte Batı Şeria'yı kuzey ve güney olarak ikiye ayırıyor.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezüella ve Senegal tarafından oylanmıştı. İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini 'derhal ve tamamen' durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edilmişti. Filistin ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria idari ve güvenlik bakımından Filistin yönetimine bağlı 'A', idari olarak Filistin yönetimi, güvenlik bakımından İsrail'e bağlı 'B' ve Filistin yönetimine bağlı 'C' bölgesi olmak üzere 3 kısma ayrılıyor.

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