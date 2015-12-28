T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail Eğitim Bakanı: Batı Şeria'yı ilhak edelim

İşgalci İsrail devletinin Eğitim Bakanı Naftali Bennet, Batı Şeria'nın ilhak edilmesi çağrısında bulundu

28 Aralık 2015 23:48

İsrail Eğitim Bakanı ve Yahudi Evi Partisi lideri Naftali Bennet, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada büyük bölümü yerleşim birimleriyle işgal altında bulunan Batı Şeria'nın tümüyle ilhak edilmesi çağrısında bulundu.

 

İsrail bizimdir demenin zamanı geldi

 

Times of Israel'de yer alan habere göre konuşmasında "İsrail bizimdir demenin zamanı geldi" ifadesini kullanan Bennet, Binyamin ve Gut Ezion'dan başlayarak Batı Şeria'nın tamamen ilhak edilmesi gerektiğini söyledi.

Bennett, stratejik savunmadan vazgeçilip İsrail kontrolünde bulunan Judea ve Samarya bölgelerinde egemenliğin ilan edilmesi gerektiğini savundu.

 

Daha önce yaptık, yine yapmalıyız

 

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir konuşada yine Batı Şeria'nın işgal edilmesini teklif eden Bennet, önerisini desteklemek için 1967'de Kudüs ve 1981'deki Golan Tepeleri işgallerini örnek vermiş, "Ben olsam 2015'te de aynısını yapardım" diye konuşmuştu.

Halihazırda Batı Şeria'nın önemli bir bölümü İsrail'in işgali altında bulunuyor. İsrail, İşgalci İsrail devleti, Ekim ayından beri Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarında yüzden fazla Filistinli'yi katletti.

 

ETİKETLER

batı şeriaNaftali Bennetisraililhak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24