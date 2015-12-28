İsrail Eğitim Bakanı: Batı Şeria'yı ilhak edelim

İsrail Eğitim Bakanı ve Yahudi Evi Partisi lideri Naftali Bennet, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada büyük bölümü yerleşim birimleriyle işgal altında bulunan Batı Şeria'nın tümüyle ilhak edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail bizimdir demenin zamanı geldi

Times of Israel'de yer alan habere göre konuşmasında "İsrail bizimdir demenin zamanı geldi" ifadesini kullanan Bennet, Binyamin ve Gut Ezion'dan başlayarak Batı Şeria'nın tamamen ilhak edilmesi gerektiğini söyledi.

Bennett, stratejik savunmadan vazgeçilip İsrail kontrolünde bulunan Judea ve Samarya bölgelerinde egemenliğin ilan edilmesi gerektiğini savundu.

Daha önce yaptık, yine yapmalıyız

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir konuşada yine Batı Şeria'nın işgal edilmesini teklif eden Bennet, önerisini desteklemek için 1967'de Kudüs ve 1981'deki Golan Tepeleri işgallerini örnek vermiş, "Ben olsam 2015'te de aynısını yapardım" diye konuşmuştu.

Halihazırda Batı Şeria'nın önemli bir bölümü İsrail'in işgali altında bulunuyor. İsrail, İşgalci İsrail devleti, Ekim ayından beri Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarında yüzden fazla Filistinli'yi katletti.