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Dünya

İSRAİL DUVARIN BİR KISMINI YIKIYOR KUDÜS (A.A)

26 Haziran 2011 17:13

-İSRAİL DUVARIN BİR KISMINI YIKIYOR KUDÜS (A.A) - 26.06.2011 - İsrail Yüksek Mahkemesinin 4 yıl önce aldığı kararın uygulanması kapsamında, Batı Şeria'da Filistin topraklarını ayıran duvarın bir bölümünün yıkılmasına başlandı.  Yüksek Mahkeme, duvarın güzergahının, yakında bulunan Modiin İllit adlı yerleşime güvenlik sağlamadığı gerekçesiyle yıkımına karar vermişti. Topraklarının yarısını, duvarın inşası üzerine kaybeden Bilin köyü sakinleri de sürekli olarak protesto gösterileri düzenliyor ve İsrail askerleriyle çatışıyordu. Bu köy, duvara karşı muhalefetin simgesi durumuna gelmişti.  İsrail bu duvarı, Filistinli intihar bombacılarına karşı önlem gerekçesiyle 2002 yılında inşa etmeye başladı. 

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