İsrail dönüşü hatıra olarak patlamamış bomba taşıyan aile havalimanında panik yarattı

İsrail Havalimanı’nda Golan Tepeleri gezisi sırasında buldukları patlamamış bir bombayı hatıra olarak yanlarına alan ABD’li aile panik yarattı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Tel Aviv yakınındaki Ben Gurion Havalimanı’nda ABD’li bir aile güvenlik görevlilerine çantalarını gösterdikleri sırada içinde patlamamış bir bomba görüldü.

Patlamamış bombanın ortaya çıkarılmasıyla diğer yolcular panikle koşturmaya başladı. Yaşanan izdihamda bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

Ailenin Golan Tepeleri’nde yaptıkları ziyaret sırasında buldukları patlamamış bombayı “hatıra” olarak yanlarına aldıkları öğrenildi.

Yapılan sorguların sonunda bomba ailenin elinden alınırken, ABD’ye dönmelerine izin verildi.