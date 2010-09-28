-İSRAİL DONANMASI IRENE'E MÜDAHALE ETTİ TEL AVİV (A.A) - 28.09.2010 - İsrail donanması, 10 yolcusunun tamamı İsrail ve diğer ülkelerdeki Yahudilerden oluşan, Gazze ablukasını kırmak üzere yola çıkan İrene adlı tekneyi ele geçirdi. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, tekne yolcularıyla birlikte İsrail'in Aşdod Limanına doğru götürülüyor. Açıklamada, donanma güçlerinin tekneye çıkmadan önce kaptanı iki kez uyardıkları, ancak kaptanın ve yolcularının bu uyarıları dinlemedikleri kaydedildi. Açıklamada, "gemide herhangi bir direnişle karşılaşılmadığı ve herhangi bir olay meydana gelmediği" belirtildi. Donanmanın ele geçirmesinden hemen önce de Gazze yolundaki Irene gemisinde yer alan İsrailli aktivistler, teknenin donanmaya ait 10 gemi tarafından sarıldığını ve kendilerinden durmalarının istendiğini söylediler.