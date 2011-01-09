-İSRAİL DOĞU KUDÜS'TE BİR OTELİ YIKTI KUDÜS (A.A) - 09.01.2011 - Arap nüfusun yoğun olduğu Doğu Kudüs'te bir otel, İsraillilere konut yapılması projesi çerçevesinde yıkıldı. Kudüs'ün doğusunda Arapların yaşadığı Seyh Cerrah semtindeki Shepherd Oteli'nin, İsraillilere 20 apartman dairesi inşa edilmesi amacıyla yıkılması, Filistinli Başmüzakereci Sait Erekab tarafından kınandı. Erekat yaptığı açıklamada, İsrail hükümeti ''yerleşim yerleri açmaya ve Shepherd Oteli'nin yıkılması gibi eylemlere devam ettiği sürece'' barış görüşmelerinin yapılmayacağını belirtti. The Shepherd Hotel adlı projenin finansmanı, uzun bir süreden beri İsrail'deki Yahudi yerleşimcilerin hamisi olarak bilinen, Amerikalı Yahudi milyoner Irving Moskowitz tarafından sağlanıyor.