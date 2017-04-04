İsrail doğalgaz boru hattı için Güney Kıbrıs ve İtalya ön anlaşma imzaladı

İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İtalya arasında İsrail gazının Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak olan doğalgaz boru hattı inşası için ön anlaşma imzalandığı bildirildi.

İsrail Devlet Radyosu'nun haberine göre İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Tel Aviv'de düzenlenen Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi Zirvesi'nin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail gazını, inşa edilecek doğalgaz boru hattı ile Avrupa ülkelerinin yanı sıra bazı Ortadoğu ülkelerine de taşıyacağız." dedi.

Steinitz, bugün Avrupa Birliği, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan Enerji Bakanları ile yaptığı toplantıda, "Ülkelerimiz küresel enerji konusunda artık önemli bir rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Radyonun haberinde, 8 yıl sürecek olan doğalgaz boru hattı projesinin, 20 milyar İsrail şekeline (5,5 milyar dolar) mal olacağı bilgisine yer verildi.

İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Avrupa Birliği ile İsrail arasında imzalanan ön anlaşmaya göre İsrail gazı, Akdeniz'de döşenecek boru hattı ile Güney Kıbrıs ve Girit adaları üzerinden Avrupa'ya taşınacak.

Türkiye ile anlaşma öne çıkıyor

İsrail'den İtalya'ya uzanacak 2 bin 200 kilometre uzunluğunda dünyanın en uzun doğalgaz boru hattı olması öngörülen projenin hem çok yüksek maliyetli hem de inşasının riskli olduğu belirtiliyor. Bunun için İsrail'in 500 kilometre uzunluğunda bir boru hattı ile doğalgazı Türkiye'ye ve buradan Avrupa'ya ulaştırmayı öncelediği kaydediliyor.

İsrail Enerji Bakanı Steinitz, cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye ile doğalgaz konusunda bu yaz bir mutabakat zaptı imzalamayı ümit ettiklerini ve iki ülke arasında inşa edilmesi planlanan boru hattının muhtemelen üç yıl içerisinde tamamlanacağını söylemişti.

Türkiye'ye geçen yıl ekim ayında yaptığı ziyaretten bu yana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile doğalgaz konusunda üç tur görüşme gerçekleştirdiklerini belirten İsrailli Bakan, ülkesinin Türkiye ve Avrupa'ya gaz sağlayan bölgesel merkezin bir parçası olmasını istediğini belirtmişti.