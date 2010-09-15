-İSRAİL DIŞİŞLERİ MÜSTEŞARI İFADE VERDİ TEL AVİV (A.A) - 15.09.2010 - İsrail Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yossi Gal, İsrail donanmasının Gazze'ye yardım götüren gemilerden Mavi Marmara'ya 31 Mayısta düzenlediği ve 9 Türk'ün ölümüyle sonuçlanan operasyonla ilgili olarak, "Filo olayının farklı sonlanabileceğini" belirtirken bu sonucun böyle olmasının suçlusunun İsrail tarafı olmadığını öne sürdü. Gal, filo baskınıyla ilgili kurulan Turkel Komisyonu'nda ifade verdi. Gal, komisyondaki açıklamalarında operasyonun sonuçlarıyla ilgili üzüntüsünü dile getirirken, "Eğer filonun organizatörleri bize kulak vermiş olsalardı, olay çok daha olumlu bir şekilde sonuçlanabilirdi" dedi. Gal, Dışişleri Bakanlığının filonun yola çıkmasını önlemek amacıyla diplomatik anlamda her türlü çabayı gösterdiğini ifade edip, "Şiddet olayları meydana geldiğinde, mümkün olan en iyi şekilde durumu yönettiklerini" de öne sürdü. Müsteşar, Bakanlığının çabalarının Ankara, Washington ve diğer dünya başkentlerindeki İsrail misyonlarına kadar uzandığını, ''İsrailli yetkililerin gemide şiddet olaylarının planlandığı yolunda bilgi edinmeleriyle'' Türkiye'de ayrıca temaslar yapıldığını da belirtti. Gal ayrıca, yardım filosu olayının Ankara ile Tel Aviv arasındaki ilişkiler üzerinde önemli sonuçları olduğunu kaydederek, Bakanlığın şimdi ilişkileri yeniden normal zeminine oturtmaya odaklandığını belirtti. Yossi Gal, "İlişkilerin normal zeminine oturması İsrail'in çıkarınadır. Filo olayından önce Ankara'yı ziyaret ederek meslektaşlarımla Türklerle ilişkilerin daha da iyileştirilmesi için bir yol haritası hazırlamıştık, ama ne yazık ki yürürlüğe giremedi" ifadelerini kullandı. Gal, İsrail'in halen Yahudi devletinin imajını zedelemek için "İnsan hakları odaklı provokasyonlar" yaratmaya çalışan gruplarca yönlendirilen ciddi bir "meşruiyetsizleştirme kampanyası" ile karşı karşıya olduğunu iddia etti. Bakanlık müsteşarı "Ne yazık ki hala daha başka filoları durdurmaya çalışmakla meşgulüz" ifadesini de kullandı.