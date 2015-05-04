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Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman istifa etti

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, kurulacak yeni hükümet nedeniyle istifa ettiğini açıkladı

04 Mayıs 2015 18:41

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, görevinden istifa ettiğini ve kurulacak koalisyonda yer almayacağını açıkladı.

Lieberman, düzenlediği basın toplantısında, "Ne yazık ki, kurulacak yeni hükümetin ulusal çıkarlara hizmet etmeyen, 'fırsatçı' bir yönetim sergileyeceği sonucuna vardım" dedi.

Koalisyon görüşmelerinden çekildiğini ve dışişleri bakanlığı görevinden ayrıldığını açıklayan Liberman, istifa mektubunu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya sunacağını söyledi.

Laik çizgideki Evimiz İsrail partisinin lideri Lieberman, koalisyon hükümeti kurma girişimlerini sürdüren Netanyahu'nun ultra-Ortodokslarla bir dizi anlaşmaya varmasının ardından hükümette yer alamayacağını ifade etti.

Netanyahu'nun kilit öneme sahip müttefiklerinden Lieberman, iki yıldır dışişleri bakanlığı görevini yürütüyordu.

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