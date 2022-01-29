İsrail’den Yunanistan’a deniz altından dünyanın en uzun elektrik hattı döşeniyor

Avrupa Birliği’nin, İsrail’den başlayarak Güney Kıbrıs’a ve ardından da Yunanistan’ın Girit adasına bağlanacak elektrik hattına 657 milyon Euro destek verileceği açıklandı. Proje 1200 kilometre ile dünyanın en uzun sualtı elektrik hatlarından biri olacak.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs medyasında yer alan habere göre İsrail, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan arasında yapılması planlanan elektrik hattının Avrupa Birliği (AB) tarafından 657 milyon Euro ile destekleneceği duyuruldu. Projeyle AB Komisyonu'nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Kadri Simson'un ilgilendiği açıklandı.

200 kilometre uzunluğunda

AB'nin 657 milyon Euroluk desteği, İsrail-Kıbrıs-Yunanistan elektrik hattının planlanan maliyetinin üçte birini karşılıyor. Kıbrıs Rum yönetimi, Euroasia Interconnector isimli, bin 200 kilometre uzunluğundaki hattın yapımında böylece bir adım daha atıldığını açıkladı.

İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi (Güney Kıbrıs) ve Yunanistan temsilcileri geçen Mart ayında Lefkoşa'da söz konusu hattın inşası ile ilgili bir mutabakata imza atmıştı. Hattın İsrail-Kıbrıs kısmının 310 kilometre, Kıbrıs-Girit bölümünün de 898 kilometre uzunluğunda olması planlanıyor.

Dünyanın en uzun su altı elektrik hattı

Özellikle İsrail'in enerji tedariği açısından stratejik bir öneme sahip olduğu ifade edilen hattın yapımına AB'nin destek vereceği, mutabakat imzalanırken yetkililer tarafından dile getirilmiş ancak resmen onaylanmamıştı.

Elektrik hattının yapımı için geriye kalan 1,3 milyar Euro’luk bütçenin kamu kaynakları ile özel yatırımlar tarafından karşılanması tasarlanıyor.

Euroasia Interconnector hattının dünyanın en uzun su altı elektrik hatlarından biri olması bekleniyor.