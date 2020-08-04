İsrail'den Suriye'ye yönelik hava saldırısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin, dün işgal altındaki Golan Tepeleri'nin güneyinde patlayıcı maddelerle saldırı girişimine karşılık olarak Suriye'nin güneyindeki hedeflere saldırı düzenlendiğini duyurdu. Suriye devlet ajansı SANA da, hava savunma sistemlerinin başkent Şam üzerinde İsrail tarafından atılan füzelere yanıt verdiğini bildirdi.

İsrail, dün Golan sınırından sızma girişimi yaşandığını belirterek, karşılık olarak Suriye'deki bazı askeri hedeflere saldırılar düzenlediğini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sınır bölgesinde Suriye ordusuna ait gözlem noktaları, istihbarat toplama ekipmanları, uçaksavar bataryaları ve komuta ve kontrol altyapılarının vurulduğu bilgisi verildi.

​Suriye devlet ajansı SANA da, hava savunma sistemlerinin başkent Şam'ın güneybatısında İsrail füzelerini karşıladığını bildirdi.