İsrail'den sonra Rusya da 'Koronavirüs'le mücadele' için telefonları izleyecek

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Rusya Başbakanı Mikail Mishustin, yetkililere yeni tip Koronavirüs taşıyan kişilerle temasa geçenleri tespit edecek bir sistem geliştirmeleri için beş gün verdi.

Rusya'nın yürürlüğe sokacağı sistem, telefonun coğrafi verilerini kullanarak kullanıcının enfekte olan biriyle temasa geçmiş olma ihtimalini değerlendirecek.

Moscow Times'ın aktardığına göre sistem, bu bilgileri Koronavirüs salgını için kurulan bölgesel pandemi merkezlerine gönderecek.

Kremlin, alınan önlemin tamamıyla yasal olduğunu ifade etti. Yapılan açıklamada sistemin Koronavirüs'le temasa geçmiş olabileceğini tespit ettiği kişileri telefonuna gelen bir mesajla bilgilendireceği ve izolasyon çağrısı yapacağı belirtildi.

İsrail de geçen hafta benzer bir uygulamayı yürürlüğe sokma kararı almıştı. Hükûmet, Koronavirüs taşıdığı tespit edilen veya taşıdığından şüphelenilen kişilerin cep telefonunun yetkililerce izlenmesine izin veren acil durum kararını onayladı.