İsrail'den Şam'a hava saldırısı

T24 Dış Haberler

Suriye, İsrail'in başkent Şam'a füzeli saldırı düzenlediğini, ancak hava savunma sistemlerinin hedeflerin vurulmasını önlediğini ifade etti. Bir gözlemevi ise bazı hedeflerin vurulduğunu ve can kaybı yaşandığını ifade etti.

Devlet haber ajansı herhangi bir hedefin vurulup vurulmadığıyla ilgili bilgi paylaşmadı.

Suriye insan Hakları Gözlemevi, İsrial'in Şam'daki bazı cephanelikleri vurduğunu ve 9 İran destekli milisin hayatını kaybettiğini ifade etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada savaş uçaklarının Şam'ın uç bölgelerini vurmak için uçtuğunu ancak çoğu füzenin hedefini vuramadan düşürüldüğünü ifade etti.