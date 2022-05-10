Ynet, resimlerde 2009'da Hollanda'da düşen bir Türk Hava Yolları uçağının ve 2013'te ABD'de düşen başka bir uçağın görüntülerinin olduğunu aktardı.

Gerekli kontroller yapıldıktan sonra yolculara isterlerse, uçağa yeniden binebilecekleri veya İsrail'de kalabilecekleri söylendi. Uçak beş saat rötar yaptı.

Ben Gurion Havalimanı'nda iki hafta önce bir başka güvenlik endişesi yaşanmıştı. ABD'den bir aile, check-in sırasında eve hatıra olarak götürmek için yanlarına aldıklarını söyledikleri patlamamış bir top mermisini gösterdiğinde bir kaos yaşanmıştı.