İsrail'den "İran'a yönelik açık ve gizli eylemlerin genişletileceği" mesajı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İran'ın ekonomik zorluklar nedeniyle elinin zayıf olduğunu ve nükleer müzakerelerde uyguladığı "oyalama stratejisine" karşı yakında "açık ve gizli eylemlerin genişletileceğini" söyledi.

İsrail Parlamentosu Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde son dönemde gerçekleştirdiği ABD ziyareti üzerine konuşan Gantz, İran halkının kötü ekonomik koşullarla boğuştuğuna ve Tahran'ın iç-dış zorluklarla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Gantz, "İran uluslararası müzakerelere eli zayıf şekilde geldi. Tahran'ın oyalama stratejisine son verilebilir ve bunun yapılması gerekiyor" dedi.

Bu konuda uluslararası iş birliğini geliştirdiklerini ifade eden Gantz, "Eminim ki yakında açık ve gizli eylemler çeşitli biçimde genişletilecek. Son 1,5 yılda gücümüzü artırma, İsrail'in bölgedeki her türlü güvenlik tehdidine karşı güvenlik üstünlüğünü teyit edecek yeni araçlar elde ediyoruz" diye konuştu.

İsrail Savunma Bakanı, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı.

Öte yandan, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'daki operasyonlarını artırdığına işaret eden Gantz, son dönemde uluslararası alanda İsrail hakkında sıkça gündeme gelen Filistinlilere yönelik "yerleşimci şiddeti" konusuna da değindi.

Batı Şeria'da İsraillilerin Filistinlilere ve ordu personeline yönelik saldırılarını "ahlaki ve operasyonel olarak kabul edilemez" bulduğunu söyleyen İsrailli Bakan, buna "göz yummayacaklarını" öne sürdü. (AA)