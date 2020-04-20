İsrail'deki 'sosyal mesafeli' Netanyahu karşıtı protesto gösterisinde dikkat çeken Erdoğan detayı

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İsrail'in Tel Aviv kentinde 2 binden fazla kişi "sosyal mesafe" uygulamalarına uyarak, Başbakan Binyamin Netanyahu yönetiminde "demokratik hakların zarar görmesini" protesto etti. Eylem alanının tepeden çekilen görüntülerinde yerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir fotoğrafı olması dikkat çekti.

Mart'ta başlayan "Kara Bayrak Eylemleri", Netanyahu hükûmetinin Koronavirüs'e karşı aldığı telefon takibi gibi, "özel hayatı ihlal ettiklerini" savundukları uygulamaları protesto ediyor.

Haaretz'in aktardığına göre, eylemden önce polis, protestocuların duracağı yerleri sprey boya ile işaretledi ve eylemin organizatörlerine katılımcılara maske dağıtma zorunluluğu getirildi.

Haaretz foto muhabiri Tomer Appelbaum'un drone ile protesto alanını çektiği fotoğrafın sol alt köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir fotoğrafı yer alıyor. Erdoğan'ın fotoğrafının neden meydana getirildiğiyle ilgili İsrail basınında bir haber yer almadı.

Seçim sürecinde Netanyahu da Mavi Beyaz Parti'nin lideri Benny Gantz da Erdoğan'ın ismini kampanyalarında aktif olarak kullanmıştı.

25 Şubat tarihinde Mavi Beyaz Parti, Netanyahu ile Erdoğan'ı kıyaslayan bir video yayınlamıştı. Videoda Erdoğan'ın grup toplantısında yaptığı bir konuşma görülürken arka planda Netanyahu'nun sesi yer alıyordu. Videoda, "Netanyahu bir sandalye daha kazanırsa görevde kalacak. Sadece Mavi Beyaz parti Netanyahu'nun Erdoğan-vari hükûmetini durdurabilir" ifadeleri yer alıyordu.

Videonun ardından Netanyahu liderliğindeki Likud da, Gantz'ın koalisyon görüşmeleri yaptığı Arap-İsrailli milletvekili Ahmad Tibi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafını paylaşmış ve altına, "Gantz'ın müttefikleri" yazmıştı.

Bugünlerde Netanyahu'nun Likud partisiyle bir birlik hükûmeti kurmak için çalışan Mavi Beyaz Parti'nin eski üyesi Yair Lapid, eylemde yaptığı konuşmada iki partiyi İsrail demokrasisini yok etmekle suçladı.

Lapid, "Onlar (Mavi Beyaz Parti) hükûmete girmek için savaşıyor. Kendilerine hikayeler anlatıyorlar. 'İçeriden savaşacağız' diyorlar. İçeriden falan savaşmayacaksınız. İçeriden yozlaşma ile savaşılmaz. Eğer içindeysen, bir parçasındır" diye konuştu.