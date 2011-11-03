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Dünya

İsrail de UNESCO'ya mali desteğini kesti KUDÜS (A.A)

03 Kasım 2011 19:13

-İsrail de UNESCO'ya mali desteğini kesti KUDÜS (A.A) - 03.11.2011 - Filistin'in üyelik başvurusunun kabul edilmesinin ardından, İsrail'in, BM Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'ya verdiği mali desteği dondurduğu bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Mark Regev, Netanyahu'nun, UNESCO'nun yıllık bütçesine yaptığı 2 milyon dolarlık mali yardımın dondurulması talimatı verdiğini belirtti. Netanyahu'nun, bu bütçenin, bölgede aynı amaçlara (kültürel ve bilimsel) hizmet eden işbirliği girişimlerine tahsis edilmesi talimatını verdiği kaydedildi. UNESCO'nun bu kararının "barışı ilerletmediği, tam tersine barıştan daha da uzaklaştırdığı, barışa ulaşmanın tek yolunun önkoşulsuz doğrudan görüşmelerden geçtiği" belirtildi. UNESCO, Filistin'in üyelik başvurusunu kabul etmişti. Oylamaya UNESCO'nun 185 üyesinden 173'ü katılmış, bunlardan 107'si ''evet'', 14'ü ''hayır'' oyu verirken, 52'si ''çekimser'' kalmıştı.   ABD, Filistin'in üyeliğinin kabulü nedeniyle UNESCO'ya kasım ayında yapmayı planladığı 60 milyon dolarlık mali desteği durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

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