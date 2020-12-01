İsrail’de siyasi kriz: Gantz Netanyahu’ya desteğini çekti

İsrail’de Mavi-Beyaz ittifakı lideri ve Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümeti artık destekleyemeyeceğini açıkladı ve parlamentoyu feshetmek için tasarıyı destekleyeceğini söyledi.

Gantz, Mavi-Beyaz’ın parlamentoyu feshetmek ve erken seçim çağrısı yapmak için oy kullanacağını duyurdu.

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, Gantz’ın açıklamasından önce yaptığı açıklamada, Gantz’ı hükümette kalmaya çağırarak "Şu an seçim zamanı değil, birlik olma zamanı" dedi.