İsrail'de sağlık çalışanları ve 60 yaş üstü için dördüncü doz Covid aşısı başlıyor

İsrail, Koronavirüs'ün Omicron varyantına karşı 60 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına dördüncü doz aşı hakkı sunacak.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, dün Omicron'la birlikte artan vakalar karşısında ülkede salgının gidişatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

60 yaş üzeri ve sağlık çalışanlarının dördüncü doz Covid aşısı olabileceğini söyleyen Bennett, mevcut hükümetin enfeksiyonlarda büyük artışı önleyemeyeceğini de söyledi. İsrail hükümeti, salgında risk gruplarını önceleyen bir stratejiye geçecek.

İsrail'de yeni dönemde tam doz aşılarını yaptıranların temas durumunda semptomları yoksa Covid testi yaptırmaları beklenmeyecek.