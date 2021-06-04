İsrail'de Netanyahu, yeni koalisyonu bozabilmek için zamanla yarışa başladı

T24 Dış Haberler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 12 yıllık iktidarına nokta koymaya çok yakın olan koalisyona karşı mücadelesini hızlandırdı ve çok faklı görüşlerden 8 partinin bir araya geldiği ittifakı "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Koalisyonun kurulmasından sonra yaptığı ilk açıklamada Netanyahu, "Sağcı Knesset üyeleri bu tehlikeli solcu hükümetin kurulmasına karşı çıkmak zorunda" yazdı ve muhalefete verdiği destekle dengeleri değiştiren aşırı sağcı Naftali Bennett'i "davayı satmakla" suçladı.

Eski Likudlu bir başbakanın Netanyahu'nun partisinde görev yapan oğlu Ariel Sharon, Bennett için, "O prensiplerini sattı. Gördüğümüz kadarıyla bir koltuk için oldukça esneyebilen prensipleri varmış" dedi.

Koalisyonun iktidara gelebilmesi için Knesset'ten güvenoyu alması gerekiyor. Şu anda koalisyon partileri 120 sandalyelik Knesset'te 61 ile tehlikede bir çoğunluk sağlamış durumda. Bir vekilin bile fikir değiştirmesi tüm dengeleri bozabilir.

Öte yandan koalisyonun içinde aşırı sağcılardan sekülerlere, Birleşik Arap Listesi'nden İşçi Partisi'ne çok farklı görüşlerden partiler bulunuyor. Koalisyonun iktidara geçme sürecinin 2 hafta sürmesi bekleniyor.

Yeni koalisyondan aşırı sağcı Avigdor Lieberman, "Hareketi başlattık ancak henüz tamamlamadık. Önümüzde 12 gün var ve bu kolay olmayacak" dedi.

Eğer koalisyon kurulursa 4 yıllık dönemin ilke 2 yılında Naftali Bennett başbakan olacak.