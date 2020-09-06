İsrail'de Netanyahu karşıtı protestolar devam etti: 'Buradan defol' pankartları açıldı

İsrail’de binlerde kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle düzenlenen Başbakan Benjamin Netanyahu karşıtı protestolara devam etti.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, Netanyahu karşıtı eylemlerde dün gece "Devrim", "Buradan defol" gibi pankartlar gösterildi. Bir bina üzerine yansıtılan büyük sloganda ise Netanyahu'ya hitaben "Yeter artık" yazıldı.

Covid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin yüzde 20’yi geçtiği İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler, yaklaşık 3 aydır devam ediyor.