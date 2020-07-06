İsrail'de Koronavirüs vakaları arttı; tedbirler yeniden sıkılaştırıldı

İsrail'de normalleşme sürecinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakaların artmasıyla kısıtlayıcı tedbirler yeniden sıkılaştırıldı. Ülkede bar ve gece kulüplerinin yanı sıra spor salonları ve etkinlik alanları yeni önlemler kapsamında kapatıldı.

Salgının yayılmaya devam ettiğini söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işsizliğin yüzde 20 oranına yükseldiği ülkede ekonominin kalıcı olarak zarar görmemesi için durumun 'tersine çevrilmesi gerektiğini' söyledi. Netanyahu, "Bize söylenenin aksine eğri dikleşiyor ve beraberinde kritik durumdaki hastaları da götürüyor" dedi.

İsrail'de Covid-19'a yakalananların sayısı 30 bin 162'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 332'ye yükseldi.

Öte yandan İsrail'in işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da normalleşme adımlarının ardından vaka sayısının yaklaşık 4 bin 300'e yükselmesi üzerine sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bir haftada vaka sayısının ikiye katlandığı belirtilmişti.