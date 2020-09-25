İsrail'de korkutan Covid-19 tablosu: Bir günde en yüksek ölü sayısı kaydedildi

İsrail Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ülkede bir günde rekor sayıda kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün Covid-19 salgınından 59 kişinin yaşamını yitirdiği, bunun şubat ayından bu yana kaydedilen en yük sayı olduğu vurgulandı.

Ülkede böylece Koronavirüs kaynaklı can kaybının bin 376'ya ulaştığı, 6 bin 499 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının ise 209 bin 635'e çıktığı kaydedildi.

3 haftalık karantina kararı alınmıştı

Hastalardan 685'inin durumunun ağır olduğu, 148 bin 417 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu İsrail'de, günlük vaka sayılarındaki artış dikkati çekiyor.

İsrail yönetimi, Covid-19 vakalarındaki sert yükseliş nedeniyle 18 Eylül'den başlayarak 3 haftalığına karantina kararı almıştı.