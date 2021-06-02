İsrail'de koalisyon hükümeti anlaşmasına varıldı; Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarı sona eriyor

İsrail'de 12 yıldır başbakanlık koltuğunda oturan Binyamin Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmakta anlaştı.

Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid koalisyon hükümeti kurmak için diğer partilerle anlaştığını duyurdu. İsrail'de aşırı sağcı Naftali Bennett koalisyon hükümetinin başbakanı olacak.

Başı yolsuzluk suçlamalarıyla dertte olan ve hapse girme durum bulunan Netanyahu, 23 Mart'ta yapılan seçimde hükümeti kuracak çoğunluğa ulaşamamıştı.

Hükümeti kurma görevini alan Lapid ise, koalisyon görüşmelerinin 8 farklı bileşenle birlikte başarıya ulaştığını duyurdu. Hükümetin yemin ederek göreve başlaması için hala meclis oylamasına ihtiyaç var.

8 partinin ortak olduğu koalisyon hükümeti kurulursa, anlaşma gereği ilk 2 yıl başbakanlık görevini Yamina lideri Bennett yürütecek, daha sonraki 2 yıl için ise görevi Lapid'e devredecek.

Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti belirtilen sürede Meclis'te güven oyu alırsa, İsrail'de Mart 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğuna oturan Netanyahu dönemi bitecek.

İsrail'de koalisyon hükümetini kurmak için 61 milletvekiline ihtiyaç duyulurken, söz konusu koalisyonda yer almayı kabul eden partilerin toplam milletvekili sayısı 62.

Netanyahu, hükümet kurma görevinin muhalefete verilmesinin üzerine, kendisini dışarıda bırakacak veya kendi hükümetinin yerini alacak bir koalisyonun ülke güvenliğine tehdit oluşturacağını iddia etmişti.