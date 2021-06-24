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Dünya

İsrail'de kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor

24 Haziran 2021 20:50

İsrail yönetimi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden uygulama kararı aldı.

İsrail'in Covid-19 ile mücadeleden sorumlu yetkilisi Prof. Nachman Ash, yaptığı açıklamada, 27 Haziran'dan itibaren ülkede kapalı alanlarda maske takmanın yeniden zorunlu hale geleceğini belirtti. Ash ayrıca aşı olmayan İsraillilere yurt dışına seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, İsrail'de günlük Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor. Vaka sayılarının yeniden artışa geçtiği ülkede bugün şu ana kadar 169 yeni vaka tespit edildi ve bu, son aylarda görülen en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçti.

İsrail'de 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerde artıyor.

İSrailİsrail maskemaske zorunluluğu
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